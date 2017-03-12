Citi Career Center. Practicum*. Мастер-класс по написанию резюме
Citi приглашает студентов на мастер-класс по написанию резюме, сопроводительного письма и прохождению интервью.
Составление резюме, написание сопроводительного письма и прохождение интервью с руководителем — важные этапы отбора в любую престижную компанию. Конечно, оттачивать подобные навыки лучше в «реальном бою», откликаясь на вакансии и проходя как можно больше собеседований. Но у подобного подхода есть один существенный минус — отсутствие обратной связи. Не каждый рекрутер поделится с вами информацией о том, что можно улучшить в вашем резюме или какие ошибки вы допустили в ходе интервью.
Отличное решение этой проблемы — стать участником мастер-класса от департамента по работе с персоналом Citi**. В рамках мероприятия вы:
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Узнаете, как написать грамотное резюме и пройти интервью
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Составите собственное резюме совместно с представителями Citi HR
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Получите ответы на свои вопросы
Количество участников мероприятия ограничено, приглашение получат первые 30 зарегистрировавшихся, поэтому советуем поспешить с регистрацией!
Для регистрации направьте ваше резюме и согласие на обработку персональных данных по адресу Graduate.Career@citi.com с пометкой «Карьерный центр Citi. Практикум».
*Карьерный центр Citi. Практикум
**АО КБ «Ситибанк»