Citi Career Center. Practicum*. Как пройти интервью.

Citi приглашает студентов на мастер-класс по прохождению интервью по компетенциям.

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Адрес:
Москва, ул. Гашека, 6, БЦ «Дукат».
Регистрация:
Graduate.Career@citi.com
Анкета
Компании:
Citi
Программа: Карьерный центр

Citi Career Center. Practicum*. Как пройти интервью.

Успешное прохождение интервью — еще один шаг, который приблизит вас к работе в компании своей мечты.

Волнуетесь и не знаете, как отвечать на каверзные вопросы специалиста по подбору персонала? Боитесь провалиться на этапе интервью и уже не рассчитываете на работу в престижной компании?

Нет ничего невозможного! Приходите на мастер-класс от Citi** «Как пройти интервью по компетенциям» и вы узнаете:

  • Что такое компетенции
  • Как правильно отвечать на вопросы рекрутера
  • Ответы на вопросы, которые вас давно интересовали

Скорее регистрируйтесь на мероприятие - приглашение получат только первые 30 зарегистрировавшихся!

*Карьерный центр Citi. Практикум
*АО КБ «Ситибанк»


 
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