Citi Career Center. Practicum*. Как пройти интервью.
Citi приглашает студентов на мастер-класс по прохождению интервью по компетенциям.
Успешное прохождение интервью — еще один шаг, который приблизит вас к работе в компании своей мечты.
Волнуетесь и не знаете, как отвечать на каверзные вопросы специалиста по подбору персонала? Боитесь провалиться на этапе интервью и уже не рассчитываете на работу в престижной компании?
Нет ничего невозможного! Приходите на мастер-класс от Citi** «Как пройти интервью по компетенциям» и вы узнаете:
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Что такое компетенции
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Как правильно отвечать на вопросы рекрутера
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Ответы на вопросы, которые вас давно интересовали
Скорее регистрируйтесь на мероприятие - приглашение получат только первые 30 зарегистрировавшихся!
*Карьерный центр Citi. Практикум
*АО КБ «Ситибанк»