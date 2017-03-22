Citi Career Center. Practicum*. Как пройти интервью.

Citi приглашает студентов на мастер-класс по прохождению интервью по компетенциям.

Успешное прохождение интервью — еще один шаг, который приблизит вас к работе в компании своей мечты.

Волнуетесь и не знаете, как отвечать на каверзные вопросы специалиста по подбору персонала? Боитесь провалиться на этапе интервью и уже не рассчитываете на работу в престижной компании?

Нет ничего невозможного! Приходите на мастер-класс от Citi** «Как пройти интервью по компетенциям» и вы узнаете:

Что такое компетенции

Как правильно отвечать на вопросы рекрутера

Ответы на вопросы, которые вас давно интересовали

Скорее регистрируйтесь на мероприятие - приглашение получат только первые 30 зарегистрировавшихся!

*Карьерный центр Citi. Практикум

*АО КБ «Ситибанк»