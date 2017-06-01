Программа амбассадоров Citi* в Рязани

Специальная стипендиальная программа Citi для студентов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного радио-технического университета.

Если вы:

Студент 3-5 курса (бакалавриат, специалитет)

Имеете средний балл не ниже 4 по итогам 5 последних семестров

Вам нравится быть в центре внимания, и вы умеете зарядить друзей своей энергией

Тогда именно вы сможете:

Стать амбассадором АО КБ «Ситибанк»

Участвовать в самых интересных мероприятиях

Наладить обширную сеть полезных контактов

Предлагать свои идеи и воплощать их в жизнь

Важно!

В программе участвуют Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (направления «Экономика», «Международные отношения», «Иностранные языки») и Рязанский государственный радиотехнический университет (инженерно-экономический факультет).

Заявка на участие

Этапы отбора:

Скрининг заявок

Оценка эссе

Очное интервью

Для подачи заявки:

Скачайте и заполните анкету

Напишите эссе на одну из предложенных тем

Успейте подать заявку вместе с эссе в свой деканат или на адрес citi.scholarship@citi.com до 10 сентября 2017 и станьте обладателем именной стипендии Citi!

Желаем успехов!

* АО КБ «Ситибанк»

Отзывы участников программы 2016\17 года

Даша Никулкина:

«Стипендиальная программа Citi — это уникальный проект. Он дал мне возможность познакомиться с интересными людьми, расширить свой кругозор, благодаря увлекательным мероприятиям, лекциям, встречам. Для себя я открыла удивительный мир банковской сферы. Да, именно удивительный, потому что благодаря Citi я поняла, что эта сфера деятельности многогранна, интересна и она постоянно развивается. Спасибо организаторам проекта, ведь это неоценимый опыт для нас, студентов, будущих специалистов.»

Анна Муштанова:

«Участие в стипендиальной программе АО КБ «Ситибанк» стало для меня уникальным опытом. Нашей основной задачей в течение года стало детальное изучение всех тонкостей подготовки, проведения и реализации своего проекта. Для меня, как будущего бакалавра международных отношений, такая практика была чрезвычайно полезной в профессиональном плане. Участвуя в различных мероприятиях банка, например, кейс-чемпионате «Лига будущих финансистов», я узнала много о деятельности банковской системы как в России, так и за рубежом, участвовала в дебатах и смогла попробовать свои силы в решении бизнес-кейсов. Будущим стипендиатам хочу пожелать не бояться пробовать себя! Участие в стипендиальной программе Citi поможет вам получить новые знания в веселой и профессиональной атмосфере.»

Елена Родина:

«Стипендиальная программа АО КБ «Ситибанк» — это отличный стимул для самореализации, обмен практическим опытом в банковской сфере и просто приятная награда за личные достижения.»

Анна Салказанова:

«Стипендиальная программа от Citi стала для меня совершенно новым интересным опытом. Помимо материальной составляющей она предоставила мне возможность узнать много нового о работе банковской системы, проектной деятельности, а также познакомиться с интересными людьми и высококвалифицированными профессионалами.»

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