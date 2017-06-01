Программа амбассадоров Citi* в Рязани
Специальная стипендиальная программа Citi для студентов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного радио-технического университета.
Если вы:
-
Студент 3-5 курса (бакалавриат, специалитет)
-
Имеете средний балл не ниже 4 по итогам 5 последних семестров
-
Вам нравится быть в центре внимания, и вы умеете зарядить друзей своей энергией
Тогда именно вы сможете:
-
Стать амбассадором АО КБ «Ситибанк»
-
Участвовать в самых интересных мероприятиях
-
Наладить обширную сеть полезных контактов
-
Предлагать свои идеи и воплощать их в жизнь
Важно!
В программе участвуют Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (направления «Экономика», «Международные отношения», «Иностранные языки») и Рязанский государственный радиотехнический университет (инженерно-экономический факультет).
Заявка на участие
Этапы отбора:
- Скрининг заявок
- Оценка эссе
- Очное интервью
Для подачи заявки:
- Скачайте и заполните анкету
- Напишите эссе на одну из предложенных тем
Успейте подать заявку вместе с эссе в свой деканат или на адрес citi.scholarship@citi.com до 10 сентября 2017 и станьте обладателем именной стипендии Citi!
Желаем успехов!
* АО КБ «Ситибанк»
Отзывы участников программы 2016\17 года
Даша Никулкина:
«Стипендиальная программа Citi — это уникальный проект. Он дал мне возможность познакомиться с интересными людьми, расширить свой кругозор, благодаря увлекательным мероприятиям, лекциям, встречам. Для себя я открыла удивительный мир банковской сферы. Да, именно удивительный, потому что благодаря Citi я поняла, что эта сфера деятельности многогранна, интересна и она постоянно развивается. Спасибо организаторам проекта, ведь это неоценимый опыт для нас, студентов, будущих специалистов.»
Анна Муштанова:
«Участие в стипендиальной программе АО КБ «Ситибанк» стало для меня уникальным опытом. Нашей основной задачей в течение года стало детальное изучение всех тонкостей подготовки, проведения и реализации своего проекта. Для меня, как будущего бакалавра международных отношений, такая практика была чрезвычайно полезной в профессиональном плане. Участвуя в различных мероприятиях банка, например, кейс-чемпионате «Лига будущих финансистов», я узнала много о деятельности банковской системы как в России, так и за рубежом, участвовала в дебатах и смогла попробовать свои силы в решении бизнес-кейсов. Будущим стипендиатам хочу пожелать не бояться пробовать себя! Участие в стипендиальной программе Citi поможет вам получить новые знания в веселой и профессиональной атмосфере.»
Елена Родина:
«Стипендиальная программа АО КБ «Ситибанк» — это отличный стимул для самореализации, обмен практическим опытом в банковской сфере и просто приятная награда за личные достижения.»
Анна Салказанова:
«Стипендиальная программа от Citi стала для меня совершенно новым интересным опытом. Помимо материальной составляющей она предоставила мне возможность узнать много нового о работе банковской системы, проектной деятельности, а также познакомиться с интересными людьми и высококвалифицированными профессионалами.»
Все программы